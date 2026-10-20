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У ніч на 20 жовтня росіяни атакували Ізюм Харківської області безпілотниками. Через обстріл постраждали пʼятеро людей.

Про це інформують у ДСНС.

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«Сьогодні вночі ворог атакував ударними БПлА житловий сектор і цивільну інфраструктуру міста Ізюм», – розповіли там.

Унаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж. Горіли житлові будинки, господарські та надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Пошкоджень зазнали житлові й інші будівлі, а також легкові автомобілі.

Фото: ДСНС Наслідки атаки у Ізюмі

Фото: ДСНС Наслідки атаки РФ у Ізюмі

На місцях подій, попри загрозу повторних обстрілів, працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцери-рятувальники громади.