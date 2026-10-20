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Пʼятеро мешканців Ізюму постраждали через обстріли

Росіяни вдарили по місту дронами. 

Пʼятеро мешканців Ізюму постраждали через обстріли
Наслідки атаки в Ізюмі
Фото: ДСНС

У ніч на 20 жовтня росіяни атакували Ізюм Харківської області безпілотниками. Через обстріл постраждали пʼятеро людей.

 

Про це інформують у ДСНС

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«Сьогодні вночі ворог атакував ударними БПлА житловий сектор і цивільну інфраструктуру міста Ізюм», – розповіли там. 

Унаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж. Горіли житлові будинки, господарські та надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Пошкоджень зазнали житлові й інші будівлі, а також легкові автомобілі.

Наслідки атаки у Ізюмі
Фото: ДСНС
Наслідки атаки у Ізюмі
Наслідки атаки РФ у Ізюмі
Фото: ДСНС
Наслідки атаки РФ у Ізюмі

На місцях подій, попри загрозу повторних обстрілів, працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцери-рятувальники громади.

  • Росіяни вчора вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. В момент атаки там було багато людей, зокрема родин із дітьми. Загинули двоє дітей і четверо дорослих. 
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