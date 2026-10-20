У ніч на 20 жовтня росіяни атакували Ізюм Харківської області безпілотниками. Через обстріл постраждали пʼятеро людей.
«Сьогодні вночі ворог атакував ударними БПлА житловий сектор і цивільну інфраструктуру міста Ізюм», – розповіли там.
Унаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж. Горіли житлові будинки, господарські та надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Пошкоджень зазнали житлові й інші будівлі, а також легкові автомобілі.
На місцях подій, попри загрозу повторних обстрілів, працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцери-рятувальники громади.
- Росіяни вчора вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. В момент атаки там було багато людей, зокрема родин із дітьми. Загинули двоє дітей і четверо дорослих.