Найбільше боїв вчора пройшло на Південно-Слобожанському напрямку фронту

Сили оборони уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами та два райони зосередження особового складу противника.

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Розпочалася 1700-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Учора противник завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, зокрема скинув 217 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8784 дрони-камікадзе та здійснили 2607 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Кореньок, Хотінь, Мала Корчаківка, Юнаківка, Лужки та Велика Рибиця. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони Писарівки, Різниківки й Сінного.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами та два райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Товстодубового, Коренька, Бунячиного та Рівного.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 26 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Кутьківки, Лимана, Стариці, Малої Вовчої, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили 12 атак у районах Колодязів, Діброви, Новомихайлівки, Дружелюбівки, Червоного Ставу, Зеленої Долини та Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Ямполя, Пискунівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Дружківки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 21 атаку. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми в напрямках Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Чернігівки, Добропілля та Мирного.

На Олександрівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбито 11 атак загарбників у районах Різдвянки, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районах Зарічного та Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту та завдають окупантам відчутних втрат.