РФ дроном вдарила по дорозі Київ-Одеса. Є загиблі і травмовані (оновлено)

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Сьогодні зранку, 20 жовтня, росіяни вдарили безпілотником по автодорозі Київ-Одеса на Київщині. Станом на 09:53 відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених людей.

Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко. Пізніше у облпрокуратурі підтвердили загибель людей.

Оновлення. За даними прокуратури, дрон влучив поблизу автодороги Київ – Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів. На місці виникла пожежа автомобілів.

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Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежений.

Фото: Київська облпрокуратура Наслідки атаки на Київщині

"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах…Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ – Одеса горять автомобілі", – розповів раніше Ткаченко.

Деталі Ткаченко пообіцяв оприлюднити згодом.