На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ дроном вдарила по дорозі Київ-Одеса. Є загиблі і травмовані (оновлено)

Там горять автомобілі. 

РФ дроном вдарила по дорозі Київ-Одеса. Є загиблі і травмовані (оновлено)
Наслідки атаки на Київщині
Фото: Генпрокуратура

Сьогодні зранку, 20 жовтня, росіяни вдарили безпілотником по автодорозі Київ-Одеса на Київщині. Станом на 09:53 відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених людей. 

Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко. Пізніше у облпрокуратурі підтвердили загибель людей. 

Оновлення. За даними прокуратури, дрон влучив поблизу автодороги Київ – Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів. На місці виникла пожежа автомобілів.

Реклама

Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежений.

Наслідки атаки на Київщині
Фото: Київська облпрокуратура
Наслідки атаки на Київщині

"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах…Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ – Одеса горять автомобілі", – розповів раніше Ткаченко.

Деталі Ткаченко пообіцяв оприлюднити згодом. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies