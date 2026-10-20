Вночі на Волині найбільше від російських ударів постраждав Ковель

Ворог цілився по об’єктах електроенергетики та цивільній інфраструктурі.

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У ніч на 20 жовтня російські війська дронами атакували Волинську область дронами. Найбільше постраждав Ковель. Люди цілі.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Роман Романюк.

«Чергова важка ніч для Волині. Фактично щогодини ворог спрямовував на нашу область реактивні БпЛА типу «Шахед». Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 безпілотників, декілька з яких згодом вийшла на територію Львівської області», – йдеться у його повідомленні.

За словами Романюка, як і в попередні дні, ворог продовжує цілити по об’єктах електроенергетики та цивільній інфраструктурі. Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.

На Волині немає загиблих і травмованих.

Щодо електропостачання, то станом на ранок майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються декілька населених пунктів Луцького району.