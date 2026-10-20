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У Херсонській області за добу 18 людей поранені російськими обстрілами. Серед поранених є дитина. Ворог атакував понад 35 населених пунктів області.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Молодецьке, Дніпровське, Благовіщенське, Янтарне, Новодмитрівка, Дар'ївка, Інгулець, Зарічне, Федорівка, Микільське, Лиманець, Понятівка, Чайчине, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Костирка, Нововоронцовка, Кучерське, Хрещенівка, Нововоскресенське, Дудчани, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватних будинки.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.