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СБУ та поліція затримали двох підозрюваних у підготовці терактів у центрі Києва

За даними слідства, чоловіки готували теракти проти ТЦК у центрі столиці.

СБУ та поліція затримали двох підозрюваних у підготовці терактів у центрі Києва
Чоловіки, за даними слідства, готували теракти
Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, які, за даними слідства, готували теракти проти будівель ТЦК та СП у центрі Києва. 

Про це повідомила СБУ.

Попередньо, вони діяли за завданням російських спецслужб. За даними слідства, затримані розглядали кілька способів атак на військові об’єкти: із використанням гранатометів, бойових гранат, запалювальних сумішей або саморобних вибухових пристроїв.

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Правоохоронці викрили підозрюваних під час дорозвідки: чоловіки їздили Києвом на власному автомо, знімали на телефон режимні об’єкти, перевіряли наявність охорони та камер відеоспостереження, а також вивчали можливі шляхи відходу після атаки.

Під час затримання в автомобілі одного з фігурантів виявили бойову гранату. За матеріалами справи, до підготовки нападів причетні двоє раніше судимих чоловіків: житель Чернігівської області, засуджений у минулому за вбивство, та його спільник із Сумщини. Вони познайомилися під час відбування покарання в одній колонії.

Також фігуранти планували залучити до злочину третього спільника, який нині переховується за кордоном. Двом затриманим повідомили про підозру у готуванні до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Обидва підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Третьому фігуранту повідомили про підозру заочно.

Один із затриманих за підготовку терактів
Фото: СБУ
Один із затриманих за підготовку терактів

  • Раніше в Одесі затримали місцеву жительку, яку СБУ підозрює у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні ударів по об’єктах Національної гвардії, нафтопереробних підприємствах і портовій інфраструктурі. За даними слідства, жінка передавала ворогу координати українських об’єктів через посередника, пов’язаного з окупаційним "МВС РФ" у Криму.
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