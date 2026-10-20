СБУ та поліція затримали двох підозрюваних у підготовці терактів у центрі Києва

За даними слідства, чоловіки готували теракти проти ТЦК у центрі столиці.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, які, за даними слідства, готували теракти проти будівель ТЦК та СП у центрі Києва.

Про це повідомила СБУ.

Попередньо, вони діяли за завданням російських спецслужб. За даними слідства, затримані розглядали кілька способів атак на військові об’єкти: із використанням гранатометів, бойових гранат, запалювальних сумішей або саморобних вибухових пристроїв.

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Правоохоронці викрили підозрюваних під час дорозвідки: чоловіки їздили Києвом на власному автомо, знімали на телефон режимні об’єкти, перевіряли наявність охорони та камер відеоспостереження, а також вивчали можливі шляхи відходу після атаки.

Під час затримання в автомобілі одного з фігурантів виявили бойову гранату. За матеріалами справи, до підготовки нападів причетні двоє раніше судимих чоловіків: житель Чернігівської області, засуджений у минулому за вбивство, та його спільник із Сумщини. Вони познайомилися під час відбування покарання в одній колонії.

Також фігуранти планували залучити до злочину третього спільника, який нині переховується за кордоном. Двом затриманим повідомили про підозру у готуванні до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Обидва підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Третьому фігуранту повідомили про підозру заочно.

Фото: СБУ Один із затриманих за підготовку терактів