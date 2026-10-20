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Рух «червоною» гілкою метро Києва відновили від кінцевої до кінцевої, але на «Чернігівській» не зупиняються

Учора після атаки поїзди курсували лише до «Дарниці».

Рух «червоною» гілкою метро Києва відновили від кінцевої до кінцевої, але на «Чернігівській» не зупиняються
Пошкоджена станція
Фото: Київський метрополітен Facebook

Київський метрополітен відновив рух «червоною» гілкою між станціями «Академмістечко» і «Лісова». Поїзди курсують між ними в звичайному режимі.

Станція «Чернігівська», яка зазнала значних ушкоджень внаслідок балістичного удару в ніч на понеділок, тимчасово не працює. Про це повідомили в Київському метрополітені. 

«Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Наразі поїзди проїжджають повз неї без зупинки», – йдеться у повідомленні. 

Учора внаслідок атаки на станції було пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад, колії, контактну рейку та систему електропостачання і управління рухом.

«Чернігівська» – не єдина станція, яка страждала внаслідок ворожих атак. Декілька разів зазнавала пошкоджень «Лук'янівська». 

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