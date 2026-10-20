Рух «червоною» гілкою метро Києва відновили від кінцевої до кінцевої, але на «Чернігівській» не зупиняються

Учора після атаки поїзди курсували лише до «Дарниці».

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Київський метрополітен відновив рух «червоною» гілкою між станціями «Академмістечко» і «Лісова». Поїзди курсують між ними в звичайному режимі.

Станція «Чернігівська», яка зазнала значних ушкоджень внаслідок балістичного удару в ніч на понеділок, тимчасово не працює. Про це повідомили в Київському метрополітені.

«Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Наразі поїзди проїжджають повз неї без зупинки», – йдеться у повідомленні.

Учора внаслідок атаки на станції було пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад, колії, контактну рейку та систему електропостачання і управління рухом.

«Чернігівська» – не єдина станція, яка страждала внаслідок ворожих атак. Декілька разів зазнавала пошкоджень «Лук'янівська».