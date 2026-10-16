Навчання складається з десяти уроків і допомагає військовим розпізнавати загрози з боку FPV, використовувати укриття та діяти під час атак.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У застосунку "Армія+" з’явився новий курс "Протидія FPV на тактичному рівні". Він присвячений підготовці військових до загроз з боку FPV-дронів під час виконання бойових завдань.

Про це повідомили в Міноборони України.

Курс складається з десяти уроків. Військові дізнаються, як зменшувати ризики на полі бою, уникати виявлення противником і не припускатися типових помилок.

Реклама

Зокрема, навчання охоплює такі теми:

розпізнавання різних типів FPV-дронів та їхніх особливостей;

маскування позицій і способи уникнення виявлення противником;

використання укриттів, маскування та захисного спорядження;

організація спостереження;

дії під час і після атаки безпілотників.

Курс розробила громадська організація «Маґура» за участі військових, які мають практичний досвід протидії FPV-дронам у бойових умовах.

Крім того, у "Армія+" доступні й інші курси, присвячені безпілотним системам та захисту від них. Серед них – "Дронова ППО", "Основи РЕБ", "Дрони на оптоволокні. Основи використання» та "ГРАФІТ. Моніторинг ворожих БпЛА у реальному часі".