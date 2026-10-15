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Ізраїльська компанія використовувала таргетовану рекламу для зараження пристроїв шпигунськими програмами

Реклама компанії демонструвалася на понад 120 000 вебсайтах, зокрема на сайтах новин BBC та New York Times, та у понад 70 000 мобільних застосунках, зокрема Yahoo Mail, Duolingo, а також у додатках для знайомств Badoo і Grindr.

Ізраїльська компанія використовувала таргетовану рекламу для зараження пристроїв шпигунськими програмами
Скрин екрана Yahoo, що показує спливаюче рекламне вікно від Discover-tech
Фото: Citizen Lab

Ізраїльська компанія Discover-Tech створила нову техніку доставки шпигунського програмного забезпечення під назвою «AdFection» використовувалася для зараження пристроїв, яка не потребує жодної взаємодії з боку жертви для встановлення. 

Про це свідчить дослідження Торонтського університету Citizen Lab та американської компанії з кібербезпеки Confiant, повідомляє Financial Times.

Згідно зі звітом, ця технологія перетворює систему, яка щодня обробляє трильйони онлайн-рекламних транзакцій, на прихований інструмент стеження, дозволяючи зловмисникам ідентифікувати цілі та зламувати їхні пристрої.

Реклама

Таргетована онлайн-реклама працює через систему автоматизованого аукціону, на якому рекламодавці можуть придбати право показати оголошення конкретному інтернет-користувачу. Цей процес управляється рекламними біржами таких компаній, як Google, які надсилають потенційним рекламодавцям запит на ставки. Запит містить анонімну інформацію про користувача, наприклад його приблизне місцеперебування, IP-адресу та історію переглядів. Зазвичай ці дані використовуються компаніями для персоналізації реклами. Проте, як зазначається у звіті, програмне забезпечення Discover-Tech використовує ту саму інформацію для створення профілю та деанонімізації користувача. Якщо користувача визначено як ціль, на його пристрій надсилався шкідливий код, захований у рекламному оголошенні, що призводило до зараження.

При цьому програмне забезпечення не потребує жодної взаємодії з боку жертви для встановлення. Це відрізняє його від традиційних шпигунських програм, які зазвичай вимагають від або людини натиснути на шкідливе посилання або завантажити інфікований файл.

Згідно з новим дослідженням Citizen Lab, платформа Discover-Tech використовувалася для атак на журналістів та співробітників Al Jazeera у 2024 та 2025 роках, заразивши щонайменше 45 пристроїв комерційним шпигунським ПЗ, розробленим іншою ізраїльською компанією — Candiru. Дані, проаналізовані дослідниками, свідчать про те, що платформа могла використовуватися і для поширення шпигунських програм від інших ізраїльських компаній.

Згідно зі звітом, реклама Discover-Tech демонструвалася на понад 120 000 вебсайтах, зокрема на сайтах новин BBC та New York Times, та у понад 70 000 мобільних застосунках, зокрема Yahoo Mail, Duolingo, а також у додатках для знайомств Badoo і Grindr.

Дослідження також показало, що реклама Discover-Tech надсилалася на пристрої співробітників американського оборонного підрядника Raytheon, а також напівпровідникових компаній Nvidia, Sandisk і Arm, посадовців та співробітників НАТО, Європейської комісії,співробітників правоохоронних органів та об'єктів критичної інфраструктури в Норвегії, Швеції та Данії.

Discover-Tech була зареєстрована як сертифікований рекламний постачальник Google та брюссельської галузевої асоціації IAB Europe.

«Після спільного розслідування з Citizen Lab та Confiant компанія Google заблокувала Discover-Tech на наших рекламних платформах за систематичне порушення наших правил», — йдеться у заяві Google для Financial Times. В IAB повідомили, що призупинили членство компанії у своєму глобальному списку постачальників до проведення подальшого розслідування.

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