Вибір підрядника для створення сайту у 2026 році складніший, ніж кілька років тому: до звичних вимог щодо дизайну, строків і вартості розробки додалися мобільна адаптивність як базовий стандарт, видимість у пошукових системах та готовність до пошуку з використанням ШІ – Google AI Overviews, ChatGPT, Perplexity. Водночас на українському ринку поряд із невеликими вебстудіями працюють ІТ-компанії зі штатом у сотні фахівців, і кожен із цих типів підрядників має своє коло завдань.

Порівняння студій з розробки сайтів

Назва компанії На ринку з Реалізовані проєкти Основна спеціалізація Платформи та технології Brainlab 2012 400+ Корпоративні сайти, інтернет-магазини, кастомні IT-системи (CRM, ERP, LMS, TMS, WMS), впровадження ШІ WordPress, OpenCart, Laravel Megasite 2010 900+ Корпоративні сайти, інтернет-магазини, складні вебпроєкти, маркетинг WordPress, OpenCart, Laravel Brander 2009 700+ Інтернет-магазини, мобільні застосунки Magento Artjoker 2006 500+ Веб- та мобільна розробка, фінтех, SaaS Індивідуальна розробка Wezom 2000 2 000+ Повний цикл ІТ: електронна комерція, CRM/ERP, мобільна розробка, ШІ Індивідуальна розробка, WordPress

Огляд компаній: кому яка студія підходить

Brainlab – розробка корпоративних сайтів та інтернет-магазинів для середнього й великого бізнесу

Компанія Brainlab працює з 2012 року й орієнтована на середній і великий бізнес. За цей час команда виконала понад 400 проєктів; серед опублікованих – сайти для Fujitsu Ukraine і мережі оптики Fielmann, проєкт для компанії з кібербезпеки CrowdStrike та онлайн-супермаркет «Обжора».

У Brainlab розробка сайту ведеться на одній із трьох платформ залежно від завдань: WordPress для корпоративних сайтів із зручним керуванням вмістом, OpenCart для інтернет-магазинів із великим каталогом, Laravel для великих e-commerce проєктів, індивідуальних систем із нестандартною логікою та складними інтеграціями.

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У 2025 році студія увійшла до п'ятірки рейтингу Ukrainian Business Award серед компаній з веброзробки в Україні. Окремий напрям – впровадження ШІ-рішень у бізнес-процеси; у відгуках на Clutch клієнти відзначають гарантійний період і навчання команди після запуску, а один із замовників – зростання трафіку на 35 % і кількості звернень на 20 % протягом трьох місяців після запуску нового корпоративного сайту.

Megasite – розробка сайтів із подальшим SEO-просуванням

Вебстудія Megasite працює з 2010 року і має в портфоліо понад 900 проєктів. Студія працює з WordPress, OpenCart і Laravel; розробляє корпоративні сайти, інтернет-магазини, складні вебпроєкти та стартапи, а також просуває сайти в пошуку й веде контекстну рекламу. За даними IT Rating UA, у 2023-2025 роках Megasite посідала перше місце в рейтингах вебстудій та ІТ-компаній України.

Може підійти компаніям, які хочуть замовити розробку й подальше просування сайту в одного підрядника.

Brander – інтернет-магазини на Magento для роздрібних мереж

Студія Brander заснована у 2009 році; відтоді вона виконала понад 700 веб- і мобільних проєктів. Основний напрям – інтернет-магазини на Magento, зокрема торговельні майданчики та B2B-рішення; додатково – мобільні застосунки, UX/UI-дизайн і цифровий маркетинг.

Може підійти роздрібним мережам із великим каталогом, яким потрібен підрядник із досвідом на проєктах національного масштабу.

Artjoker – веброзробка для фінтеху та SaaS-продуктів

Artjoker працює з 2006 року і за цей час виросла з харківської вебстудії в ІТ-компанію з розробки на замовлення. Галузева спеціалізація — фінтех-продукти, торговельні майданчики та SaaS-рішення.

Може підійти стартапам і продуктовим компаніям, яким потрібна команда з досвідом виведення продукту на міжнародний ринок.

Wezom – ІТ-компанія повного циклу для великого бізнесу

Wezom працює з 2000 року, налічує понад 280 спеціалістів і має офіси в Україні, Польщі, Німеччині та США. У портфоліо – понад 2 000 проєктів; компанія спеціалізується на індивідуальній розробці: великі рішення для електронної комерції, B2B-портали, CRM/ERP, мобільні застосунки та автоматизація на основі ШІ. Wezom має понад 30 галузевих нагород.

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Може підійти великим підприємствам і холдингам, яким потрібен повний набір ІТ-послуг в одній команді.

Як обрати студію з розробки сайтів у 2026 році

На першій зустрічі з потенційним підрядником варто з'ясувати кілька важливих моментів:

– яку CMS або набір технологій пропонує команда для конкретного типу проєкту і чому;

– як закладається SEO-архітектура в технічному завданні до початку верстки;

– хто і на яких умовах відповідає за підтримку після запуску;

– яка схема оплати і чи можна розбити її на етапи.

Спеціалізована вебстудія чи ІТ-компанія повного циклу

Вибір варто робити з огляду не лише на поточні потреби, а й на завдання, що можуть постати перед бізнесом через три-п'ять років: чи передбачає підрядник архітектуру, до якої згодом можна підключити CRM, особистий кабінет чи нові напрями.