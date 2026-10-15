Вибір підрядника для створення сайту у 2026 році складніший, ніж кілька років тому: до звичних вимог щодо дизайну, строків і вартості розробки додалися мобільна адаптивність як базовий стандарт, видимість у пошукових системах та готовність до пошуку з використанням ШІ – Google AI Overviews, ChatGPT, Perplexity. Водночас на українському ринку поряд із невеликими вебстудіями працюють ІТ-компанії зі штатом у сотні фахівців, і кожен із цих типів підрядників має своє коло завдань.
Порівняння студій з розробки сайтів
|Назва компанії
|На ринку з
|Реалізовані проєкти
|Основна спеціалізація
|Платформи та технології
|Brainlab
|2012
|400+
|Корпоративні сайти, інтернет-магазини, кастомні IT-системи (CRM, ERP, LMS, TMS, WMS), впровадження ШІ
|WordPress, OpenCart, Laravel
|Megasite
|2010
|900+
|Корпоративні сайти, інтернет-магазини, складні вебпроєкти, маркетинг
|WordPress, OpenCart, Laravel
|Brander
|2009
|700+
|Інтернет-магазини, мобільні застосунки
|Magento
|Artjoker
|2006
|500+
|Веб- та мобільна розробка, фінтех, SaaS
|Індивідуальна розробка
|Wezom
|2000
|2 000+
|Повний цикл ІТ: електронна комерція, CRM/ERP, мобільна розробка, ШІ
|Індивідуальна розробка, WordPress
Огляд компаній: кому яка студія підходить
Brainlab – розробка корпоративних сайтів та інтернет-магазинів для середнього й великого бізнесу
Компанія Brainlab працює з 2012 року й орієнтована на середній і великий бізнес. За цей час команда виконала понад 400 проєктів; серед опублікованих – сайти для Fujitsu Ukraine і мережі оптики Fielmann, проєкт для компанії з кібербезпеки CrowdStrike та онлайн-супермаркет «Обжора».
У Brainlab розробка сайту ведеться на одній із трьох платформ залежно від завдань: WordPress для корпоративних сайтів із зручним керуванням вмістом, OpenCart для інтернет-магазинів із великим каталогом, Laravel для великих e-commerce проєктів, індивідуальних систем із нестандартною логікою та складними інтеграціями.
У 2025 році студія увійшла до п'ятірки рейтингу Ukrainian Business Award серед компаній з веброзробки в Україні. Окремий напрям – впровадження ШІ-рішень у бізнес-процеси; у відгуках на Clutch клієнти відзначають гарантійний період і навчання команди після запуску, а один із замовників – зростання трафіку на 35 % і кількості звернень на 20 % протягом трьох місяців після запуску нового корпоративного сайту.
Megasite – розробка сайтів із подальшим SEO-просуванням
Вебстудія Megasite працює з 2010 року і має в портфоліо понад 900 проєктів. Студія працює з WordPress, OpenCart і Laravel; розробляє корпоративні сайти, інтернет-магазини, складні вебпроєкти та стартапи, а також просуває сайти в пошуку й веде контекстну рекламу. За даними IT Rating UA, у 2023-2025 роках Megasite посідала перше місце в рейтингах вебстудій та ІТ-компаній України.
Може підійти компаніям, які хочуть замовити розробку й подальше просування сайту в одного підрядника.
Brander – інтернет-магазини на Magento для роздрібних мереж
Студія Brander заснована у 2009 році; відтоді вона виконала понад 700 веб- і мобільних проєктів. Основний напрям – інтернет-магазини на Magento, зокрема торговельні майданчики та B2B-рішення; додатково – мобільні застосунки, UX/UI-дизайн і цифровий маркетинг.
Може підійти роздрібним мережам із великим каталогом, яким потрібен підрядник із досвідом на проєктах національного масштабу.
Artjoker – веброзробка для фінтеху та SaaS-продуктів
Artjoker працює з 2006 року і за цей час виросла з харківської вебстудії в ІТ-компанію з розробки на замовлення. Галузева спеціалізація — фінтех-продукти, торговельні майданчики та SaaS-рішення.
Може підійти стартапам і продуктовим компаніям, яким потрібна команда з досвідом виведення продукту на міжнародний ринок.
Wezom – ІТ-компанія повного циклу для великого бізнесу
Wezom працює з 2000 року, налічує понад 280 спеціалістів і має офіси в Україні, Польщі, Німеччині та США. У портфоліо – понад 2 000 проєктів; компанія спеціалізується на індивідуальній розробці: великі рішення для електронної комерції, B2B-портали, CRM/ERP, мобільні застосунки та автоматизація на основі ШІ. Wezom має понад 30 галузевих нагород.
Може підійти великим підприємствам і холдингам, яким потрібен повний набір ІТ-послуг в одній команді.
Як обрати студію з розробки сайтів у 2026 році
На першій зустрічі з потенційним підрядником варто з'ясувати кілька важливих моментів:
– яку CMS або набір технологій пропонує команда для конкретного типу проєкту і чому;
– як закладається SEO-архітектура в технічному завданні до початку верстки;
– хто і на яких умовах відповідає за підтримку після запуску;
– яка схема оплати і чи можна розбити її на етапи.
Спеціалізована вебстудія чи ІТ-компанія повного циклу
Вибір варто робити з огляду не лише на поточні потреби, а й на завдання, що можуть постати перед бізнесом через три-п'ять років: чи передбачає підрядник архітектуру, до якої згодом можна підключити CRM, особистий кабінет чи нові напрями.