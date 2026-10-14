Міноборони: Українська система DELTA підтвердила сумісність із бойовими системами НАТО на морських навчаннях

Українська бойова система DELTA підтвердила сумісність із системами НАТО під час міжнародних морських навчань REPMUS 2026.
Про це повідомляє Міноборони України.
REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems) – найбільший міжнародний захід, присвячений відпрацюванню застосування безпілотних систем у морських операціях. Україна взяла участь у навчаннях утретє.
Під час маневрів українська команда за допомогою DELTA координувала розвідку, моніторинг акваторії, маневрування, супровід і моделювання уражень спільно із союзниками.
До системи успішно інтегрували всі засоби, які передавали дані за стандартом НАТО STANAG 4817. Йдеться про повітряні, надводні та підводні безпілотні системи, а також радари.
У Міноборони зазначають, що результати навчань вкотре підтвердили сумісність DELTA із системами Альянсу та стали ще одним кроком до стандартизації українських технологічних рішень.
Бойова система DELTA – екосистема військових продуктів, яка допомагає знищувати ворожі обʼєкти. До неї входять мобільний застосунок, військовий месенджер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами.
Система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень.
Користувачі бачуть, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.