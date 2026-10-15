В Україні представили логістичний НРК-амфібію «Тоні»

За даними розробників, комплекс може перевозити до 380 кг вантажу на суші й до 280 кг на воді

Український оборонний стартап розробив безпілотну наземну платформу-амфібію «Тоні», призначену для логістики, евакуації та виконання спеціальних завдань на суші й воді. Про це розробники розповіли виданню Defender Media.

Комплекс побудований на восьмиколісному шасі та оснащений електричною силовою установкою з двома двигунами. За словами розробників, на суші «Тоні» розвиває максимальну швидкість до 13 км/год, а на воді — від 2 до 4 км/год. Заявлений запас ходу становить до 50 км на суші та до 5 км на воді за рівня заряду акумулятора 50%. Розробники зазначають, що працюють над збільшенням швидкості та дальності руху платформи.

На суходолі комплекс пересувається за допомогою восьми коліс. Для руху по воді також використовують колеса, тоді як водометну рушійну систему наразі випробовують. Платформа може заходити у воду під кутом до 32° та виходити на берег під кутом до 27°. Також на неї встановили помпу для відкачування води.

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Для дистанційного керування «Тоні» використовує канали зв’язку ELRS і Starlink. Інтеграція LTE перебуває на етапі тестування. Якщо зв’язок втрачається, система Failsafe Stop автоматично зупиняє платформу. Для спостереження комплекс обладнаний денною, нічною та тепловізійною камерами.

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За інформацією виробника, «Тоні» вже пройшов випробування на державному проєкті Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ «Залізний полігон», створеному для тестування українських зразків озброєння й військової техніки. У компанії стверджують, що наразі «Тоні» є єдиною амфібійною платформою, яка пройшла випробування на цьому майданчику. Крім того, розробку вже тестували в кластері оборонних технологій Brave1.

За словами команди, прототип готовий до випробувань в умовах, наближених до реальних. Орієнтовна вартість комплексу — 2 млн грн. Розробники також повідомили про готовність залучати інвестиції для подальшого розвитку проєкту.

Розробники не розкривають назву компанії, однак поділилася інформацією про їхній професійний досвід. Автор проєкту та його головний інженер став чемпіоном України з перегонів на баггі у 2025 році. До повномасштабного вторгнення він мав кілька власних бізнесів у різних сферах. Інший співзасновник із 2022 року був учасником добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), а згодом заснував підприємство з виробництва безпілотників.