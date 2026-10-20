Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
ГоловнаСуспільствоПодії

До суду передали справу про заволодіння понад 14,5 млн грн на фортифікаціях Запоріжжя

Обвинуваченим загрожує строк до 12 років. 

До суду передали справу про заволодіння понад 14,5 млн грн на фортифікаціях Запоріжжя
Знайдені докази під час обшуків
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо командира військової частини, начальника та офіцера відділення державних закупівель, а також двох цивільних осіб у справі про заволодіння понад 14,5 млн грн на фортифікаціях Запоріжжя.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора. 

Зазначається, що у 2024 році обвинувачені, за даними слідства, реалізували схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівель матеріалів для військової частини у Дніпрі. Загалом провели 19 закупівель геотекстилю, сталевих канатів, дроту та металевої сітки для облаштування фортифікаційних споруд.

Реклама

Для цього заздалегідь визначали підконтрольні суб’єкти господарювання, готували фіктивні комерційні пропозиції та укладали договори за завищеними цінами.

За даними слідства, командир військової частини здійснював загальне керування. Начальник та офіцер відділення державних закупівель забезпечували підготовку документів і проведення закупівель. Цивільні учасники проводили фінансові операції та підшукували осіб і підприємства для використання у схемі.

За окремими договорами кошти перераховували ще до фактичної поставки товарів, після чого вони надходили на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

Унаслідок закупівлі товарів за завищеними цінами державі завдали понад 14,5 млн грн шкоди.

Із цієї суми 10,5 млн грн, за даними слідства, легалізували через рахунки підконтрольних ФОПів і товариств. Кошти перераховували на інші рахунки та знімали готівкою.

Військова частина подала цивільний позов про відшкодування завданої майнової шкоди. Також у межах кримінального провадження накладено арешт на земельні ділянки обвинувачених.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 4, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави та домашнього арешту. 

Їм загрожує строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies