Обвинуваченим загрожує строк до 12 років.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Знайдені докази під час обшуків

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо командира військової частини, начальника та офіцера відділення державних закупівель, а також двох цивільних осіб у справі про заволодіння понад 14,5 млн грн на фортифікаціях Запоріжжя.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора.

Зазначається, що у 2024 році обвинувачені, за даними слідства, реалізували схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівель матеріалів для військової частини у Дніпрі. Загалом провели 19 закупівель геотекстилю, сталевих канатів, дроту та металевої сітки для облаштування фортифікаційних споруд.

Реклама

Для цього заздалегідь визначали підконтрольні суб’єкти господарювання, готували фіктивні комерційні пропозиції та укладали договори за завищеними цінами.

За даними слідства, командир військової частини здійснював загальне керування. Начальник та офіцер відділення державних закупівель забезпечували підготовку документів і проведення закупівель. Цивільні учасники проводили фінансові операції та підшукували осіб і підприємства для використання у схемі.

За окремими договорами кошти перераховували ще до фактичної поставки товарів, після чого вони надходили на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

Унаслідок закупівлі товарів за завищеними цінами державі завдали понад 14,5 млн грн шкоди.

Із цієї суми 10,5 млн грн, за даними слідства, легалізували через рахунки підконтрольних ФОПів і товариств. Кошти перераховували на інші рахунки та знімали готівкою.

Військова частина подала цивільний позов про відшкодування завданої майнової шкоди. Також у межах кримінального провадження накладено арешт на земельні ділянки обвинувачених.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 4, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави та домашнього арешту.

Їм загрожує строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.