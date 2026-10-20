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Росіяни думають, що заміна президента полегшить їм усе, – Зеленський про вимоги провести вибори в Україні

Організувати демократичне голосування під час російських ракетних і дронових атак наразі неможливо.

Росіяни думають, що заміна президента полегшить їм усе, – Зеленський про вимоги провести вибори в Україні
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо виборів в Україні мають ухвалювати самі українці, а організувати демократичне голосування під час російських ракетних і дронових атак наразі неможливо.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

Відповідаючи на запитання про можливість проведення виборів під час перемир’я, Зеленський зазначив, що зараз це не є головним питанням для українського суспільства. Пріоритетом залишається завершення війни та повернення до нормального життя.

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Водночас президент наголосив, що майбутні вибори мають забезпечити право голосу всім громадянам, зокрема військовослужбовцям на фронті, українцям за кордоном і тим, хто залишається в країні.

Зеленський висловив здивування, що США піднімають питання виборів

"Але як можна організувати відкриті та демократичні вибори за присутності західних спостерігачів під час безпілотників і ракет? Я не думаю, що це можливо»", – заявив Зеленський.

Глава держави припустив, що Росія зацікавлена в проведенні виборів, оскільки розраховує: зміна президента полегшить їй досягнення власних цілей. Він також висловив здивування тим, що американські партнери порушують це питання.

Тим часом європейські партнери розуміють небезпеку внутрішнього розколу України. 

Коментуючи побоювання, що відтермінування голосування може зашкодити українській демократії, президент заявив, що "ніхто не тримається за свої місця".

"Ми повинні захищати державу, кожен на своїй позиції, згідно із законом та Конституцією. Військові на передовій; інші повинні працювати та платити податки, якщо ми не хочемо здати країну та втратити свою незалежність. Американцям, які закликають до зміни президента, я кажу: нехай українці самі проводять свої вибори та роблять свій вибір у рамках закону", – наголосив Зеленський.

  • Раніше президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового лідера, який начебто зможе домовитися про завершення війни, заявивши, що Володимир Зеленський нібито не готовий до угоди. 
  • Американський президент також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони створюють проблеми для світу. За словами Трампа, Вашингтон застерігав Київ від атак на об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального в Росії.
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