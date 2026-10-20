Головне за ніч та ранок вівторка, 20 жовтня: удари по Київщині, понад 200 боєзіткнень, мирні перемовини в Осло

Сьогодні, 20 жовтня, зранку росіяни вдарили безпілотником по автодорозі Київ-Одеса на Київщині. Станом на 09:53 було відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених.

Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко. За даними прокуратури, дрон влучив поблизу автодороги Київ – Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів. На місці виникла пожежа автомобілів.

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежили.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 206 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Південно-Слобожанському напрямку - 26.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 21 атаку, на Костянтинівському - 15.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1560 солдатів, 9 танків, 42 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 12 НРК, 293 штуки автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 568 720 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Голосіївському районі Києва унаслідок атаки дрона загинув чоловік.

Станом на 10:29 було відомо про шістьох постраждалих. Пʼятьох із них госпіталізували.

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Зросла кількість жертв російського удару по Обухівському району, здійсненого 19 жовтня. Під завалами атакованого підприємства знайшли тіла ще двох людей, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

«Тіла загиблих виявили під час ліквідації наслідків атаки», – сказав голова ОВА.

Пожежу на підприємстві ліквідовано. Тривають роботи з розбирання завалів.

«У ніч на 20 жовтня (з 18:00 19 жовтня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське та з акваторії Азовського моря», – повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 115 ворожих БпЛА типу Shahed (73 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. 20 ударних безпілотників станом на 08:15 були ще в повітрі, бойова робота тривала.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння уламків у 13 місцях.

За інформацією агенції Reuters, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф цього тижня прибуде до Норвегії для проведення чергового раунду перемовин щодо урегулювання російсько-української війни.

В Осло американський посадовець візьме участь у зустрічі, на якій також очікується присутність Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере, а також делегацій країн E4 - Великої Британії, Франції, Німеччини і Польщі - та Євросоюзу і НАТО.

Зять Трампа Джаред Кушнер, який зазвичай супроводжує Віткоффа у дипломатичних поїздках, цього разу долучиться до переговорів лише дистанційно через хворобу.

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Після Норвегії посланець президента США знову поїде в Росію, де планує зустріч з диктатором Путіним для обговорення низки питань, серед яких не лише війна в Україні, але й звільнення з ув'язнення американського громадянина Стівена Хаббарда.

Сьогодні, 20 жовтня, Осло відвідає президент України Володимир Зеленський. Зустріч відбудеться в межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни, повідомили уряди Норвегії та Фінляндії, передає Reuters.

За словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у критичний для України момент.

Президент Фінляндії Александр Стубб також візьме участь у переговорах. Він зазначив, що сторони обговорять російську агресію проти України та загальну безпекову ситуацію в Європі. Після зустрічі Зеленський, Стубб і Стере проведуть спільну пресконференцію.

Молдова направила Україні ноту протесту через порушення українськими прикордонниками кордону на Дністрі, передає Суспільне з посиланням на заяву голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та громадського порядку Молдови Ліліана Карпа.

Карп заявив, що його країна надіслала Україні ноту протесту після того, як двоє прикордонників перетнули кордон, переслідуючи порушника на річці Дністер. МЗС Молдови вже обговорило це питання з представниками української влади. «По суті, це перший значний інцидент такого роду, коли переслідування сягнуло кордону Республіки Молдова», — сказав Карп. За його словами, спроба чоловіка, якого переслідували, незаконно виїхати з України не є виправданням.

«Дії прикордонників стосовно цього громадянина України виходять за межі будь-яких етичних стандартів чи норм прийнятної поведінки. Разом з тим, наскільки мені відомо, цей інцидент обговорювався з українською стороною офіційними каналами зв'язку», — сказав Карп.

Він додав, що українець, який звернувся за притулком, ймовірно його отримає, оскільки молдовське законодавство гарантує право на міжнародний захист усім, хто перебуває в країні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею проведення тристоронньої зустрічі з Росією та Китаєм щодо війни в Україні, яку раніше запропонував Путін.

Як пише Clash Report, господар Білого дому вважає, що такий формат переговорів буде організовано саме у Китаї.

Про те, що Путін зробив Трампу пропозицію провести особисту зустріч і запросити на неї китайського лідера, писало видання Wall Street Journal. За словами співрозмовників журналістів, відповідну ініціативу російський очільник озвучив під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня. Метою є обговорення завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах.

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