Молдова направила Україні ноту протесту через інцидент з прикордонниками на Дністрі

Двоє прикордонників перетнули кордон при переслідуванні порушника. Їх човен прибило до молдавського берега.

Молдова направила Україні ноту протесту через порушення кордону прикордонниками на Дністрі.

Про це передає Суспільне, цитуючи заяву Голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та громадського порядку Молдови Ліліана Карпа.

Карп заявив, що його країна надіслала Україні ноту протесту після того, як двоє прикордонників перетнули кордон, переслідуючи порушника на річці Дністер.

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За його словами, МЗС Молдови спрямувало офіційну ноту у відповідь на інцидент та вже обговорило це питання з представниками української влади.

«Українські прикордонники дозволили собі перетнути лінію державного кордону, що є серйозним порушенням. Саме у зв'язку з цим незаконним перетином були направлені офіційні ноти до посольства України та інших українських відомств. По суті, це перший значний інцидент такого роду, коли переслідування сягнуло кордону Республіки Молдова», — сказав Карп.

Він зазначив, що спроба переслідуваного чоловіка незаконно виїхати з України не є виправданням для порушення кордону молдовськими прикордонниками.

«Дії прикордонників стосовно цього громадянина України виходять за межі будь-яких етичних стандартів чи норм прийнятної поведінки. Разом з тим, наскільки мені відомо, цей інцидент обговорювався з українською стороною офіційними каналами зв'язку», — сказав Карп.

Він додав, що українець, який звернувся за притулком, ймовірно його отримає, оскільки молдовське законодавство гарантує право на міжнародний захист усім, хто перебуває в країні.

Контекст