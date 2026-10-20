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Генштаб прозвітував про ураження цілей ворога на ТОТ України

Уражено пункт управління, склади та локації особового складу. 

Генштаб прозвітував про ураження цілей ворога на ТОТ України
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Вчора, 19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони уразили цілі ворога на тимчасово окупованих територіях України. 

Як розповіли у Генштабі, підрозділи Сил оборони України уразили:

Пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Федорівка Запорізької області.

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Ремонтний підрозділ армії РФ в районі населеного пункту Кальміуське Донецької області.

Зазначається, що знищення таких об'єктів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт.

Також уражені склади матеріально-технічних засобів окупантів в районах населених пунктів Кріпенський Луганської області, Рівнопіль на Донеччині та Лагідне Запорізької області.

Поцілили і в зосередження живої сили російського агресора в районах населених пунктів Рибалівка, Басань, Федорівка та Миколаївка Запорізької області, Зелений Гай, Горлівка та Селидове Донецької області, а також Сватове на Луганщині.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України, наголосили у Генштабі. 

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