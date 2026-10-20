Росіяни атакували склад у Запоріжжі: є поранені

У Запоріжжі внаслідок російського удару по складському приміщенню постраждали троє людей. Серед поранених – 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 38 і 44 роки.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
38-річний чоловік дістав поранення руки, медики надали йому допомогу на місці. Іншого постраждалого, 44-річного чоловіка з травмою ока, доправили до лікарні. У 53-річної жінки діагностували уламкове поранення.
Після влучання пожежі не виникло.
- Упродовж минулої доби – 19 жовтня – російські війська завдали 848 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення. Окупанти застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Надійшло 83 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.