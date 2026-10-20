Росіяни атакували склад у Запоріжжі: є поранені

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У Запоріжжі внаслідок російського удару по складському приміщенню постраждали троє людей. Серед поранених – 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 38 і 44 роки.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

38-річний чоловік дістав поранення руки, медики надали йому допомогу на місці. Іншого постраждалого, 44-річного чоловіка з травмою ока, доправили до лікарні. У 53-річної жінки діагностували уламкове поранення.

Після влучання пожежі не виникло.

Фото: Запорізька ОВА