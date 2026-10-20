КМІС провів нове опитування про довіру українців до Зеленського

Загалом рівень за місяць не змінився, але після дизельної угоди США і Росії частка тих, хто довіряє Зеленському, була вищою, ніж у тих, хто відповідав на запитання до неї.

54 % опитаних цього місяця українців довіряють президенту Володимиру Зеленському. З них 22 % довіряють «повністю», а решта – «скоріше».

Не довіряє президенту 41 % опитаних, йдеться в результатах дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 8-16 жовтня. Наприкінці серпня – початку вересня показники були ідентичними.

«Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився», – прокоментували в КМІС.

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Соціологи зазначили, що серед тих, хто брав участь в опитування 8-9 жовтня, тобто до угоди Росії і США про дизель, 43 % довіряли Зеленському, а 52 % – ні. А серед тих, хто відповідав на запитання 10-16 жовтня, довіряли Зеленському 57 %, не довіряли – 39 %.

«Ми раніше спостерігали ситуації, що в перші дні польового етапу довіра Президенту трохи нижча, ніж у подальші дні, тобто для таких відмінностей принаймні почасти можуть існувати методичні причини. Проте раніше відмінності були значно менші і поточний характер відмінностей свідчить, що ми скоріше за все спостерігаємо ефект "згуртування навколо прапора" після тиску з боку США», – йдеться в результатах опитування.

Упродовж 8-16 жовтня 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту України В. Зеленському. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1031 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на вільній території України.

За звичайних обставин формальна статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.3) не перевищувала 4.0% для показників, близьких до 50%, 3.4% для показників, близьких до 25%, 2.4% – для показників, близьких до 10%, 1.7% – для показників, близьких до 5%.