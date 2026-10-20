На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання газу на понад 65 млн гривень: підозрюють 13 людей

Організована група, за даними слідства, діяла протягом 2025-2026 років.

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Газ продавали за готівку на АЗС

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організовану групу, яка протягом 2025-2026 років викрала з державної газотранспортної системи понад 3,4 млн кубометрів природного газу.

Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

Вартість незаконно привласненого палива перевищує 65 млн гривень. У справі повідомили про підозру 13 учасникам схеми.

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За даними слідства, газ незаконно відбирали з магістрального газопроводу в точці комерційного обліку одного з підприємств у селищі Слобожанське Дніпровського району. Щоб приховати реальні обсяги споживання, учасники відключали лічильники та вносили неправдиві дані до звітів.

Організатором оборудки, за версією слідства, був керівник служби газовимірювань та метрології регіонального управління державної газової компанії. До незаконної діяльності він залучив підлеглого – начальника дільниці відповідного підрозділу.

До схеми також доєднали 11 представників приватного підприємства, пов'язаного з оптовою торгівлею пальним. Як встановили правоохоронці, учасники групи транспортували природний газ за допомогою пересувних газових заправників до власних компресорних станцій. Там його продавали за готівку через підконтрольні АЗС.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція України

Фото: СБУ