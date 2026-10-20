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На Київщині під час російської атаки загинув водій шатлу Національного військового меморіального кладовища

В момент ворожого обстрілу чоловік виконував рейс, його пасажири не постраждали.

На Київщині під час російської атаки загинув водій шатлу Національного військового меморіального кладовища
Наслідки обстрілу автодороги біля Чабанів
Фото: Київська обласна прокуратура

Під час ранкової російської атаки на автодорозі М-05 Київ – Одеса загинув Андрій, водій шатлу, який перевозив пасажирів із Києва до Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомили на сторінці НВМК.

У момент атаки чоловік виконував рейс. Автобус зазнав пошкоджень унаслідок російського удару. У салоні перебували пасажири, однак ніхто з них не постраждав.

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У Національному військовому меморіальному кладовищі зазначили, що Андрій допомагав людям діставатися до місця, де поховані їхні рідні та побратими. Також висловили співчуття родині та близьким загиблого.

Через трагедію рух шатлу тимчасово призупинили. Про відновлення рейсів обіцяють повідомити додатково.

Що відомо про обстріл автодороги?

Вранці 20 жовтня російський безпілотник атакував ділянку автодороги Київ – Одеса поблизу селища Чабани у Фастівському районі Київщини. Унаслідок удару загинули троє людей, ще четверо дістали поранення. 

Після атаки на місці загорілися автомобілі. Через наслідки удару рух транспорту на цій ділянці дороги обмежили. Інформацію про постраждалих уточнюють.

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