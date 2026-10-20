Росіяни вдарили по торговому центру на Рівненщині

На Рівненщині російська армія вдарила по торговому центру. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Двох із них госпіталізували.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
На місці удару виникла пожежа, а продукти горіння поширюються навколишньою територією.
Очільник ОВА закликав мешканців будинків поблизу зачинити вікна.
- У ніч на 20 жовтня внаслідок російської атаки на Рівненщині виникли перебої з електропостачанням у Дубенському районі. Також у житловій зоні вибило вікна. За словами Олександра Коваля, станом на ранок електропостачання відновили всім споживачам.