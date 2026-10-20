Росіяни вдарили по торговому центру на Рівненщині

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

На Рівненщині російська армія вдарила по торговому центру. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Двох із них госпіталізували.

Удар по ТЦ на Рівненщині

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