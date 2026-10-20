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Росіяни вдарили по торговому центру на Рівненщині

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали троє осіб.

Росіяни вдарили по торговому центру на Рівненщині
Удар по ТЦ на Рівненщині
Фото: Рівненська ОВА

На Рівненщині російська армія вдарила по торговому центру. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Двох із них госпіталізували.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

 На місці удару виникла пожежа, а продукти горіння поширюються навколишньою територією.

Очільник ОВА закликав мешканців будинків поблизу зачинити вікна. 

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