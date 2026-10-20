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На Тернопільщині унаслідок ДТП травмувалися 11 людей

Серед постраждалих є неповнолітні. 

На Тернопільщині унаслідок ДТП травмувалися 11 людей
Місце ДТП на Тернопільщині
Фото: Нацполіція

Сьогодні зранку, 20 жовтня, у Тернопільській області сталася аварія із потерепілими. Серед постраждалих є троє неповнолітніх. 

Про це повідомили у Нацполіції. 

ДТП сталася близько 08:18 на автодорозі «Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль» неподалік с. Гончарівка Чортківського району.

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За попередніми даними, водій автомобіля Peugeot Partner, рухаючись у напрямку Івано-Франківська, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із автомобілем Opel Corsa, унаслідок чого ця машина загорілася. Рятувальники ліквідували займання.

В результаті ДТП травми отримали водій Peugeot Partner та четверо його пасажирів, серед яких - 16-річний хлопець. Також постраждали водій Opel Corsa та п’ятеро його пасажирів, серед яких двоє дітей віком 8 та 7 років. Усіх потерпілих доправили до медичних закладів.

Місце ДТП на Тернопільщині
Фото: Нацполіція
Місце ДТП на Тернопільщині
Місце аварії на Тернопільщині
Фото: Нацполіція
Місце аварії на Тернопільщині

На місці події працюють слідчі поліції та інші профільні служби. 

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