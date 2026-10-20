Росіяни від ночі атакують енергетику в різних районах Львівщини

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У ніч на 20 жовтня російська армія атакувала енергетику Львівської області. Люди не постраждали, є ушкоджені будинки. Вдень атака продовжилася.

Про це написав начальник ОВА Максим Козицький.

Оновлення. Ворог знову атакував обʼєкт енергетики на Львівщині вдень, написав пізніше Козицький. Попередньо, люди не постраждали.

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«Львівщина пережила складну ніч. Найважливіше – без загиблих і постраждалих. Ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах нашої області», – розповів він зранку.

На території Солонківської громади пошкоджені покрівлі житлового та двох дачних будинків.

За словами Козицького, ворожі безпілотники рухалися на великій швидкості і часто змінювали курс.

«Ситуацію ускладнював туман, але навіть за таких умов нашим воїнам вдалося ефективно відпрацювати по ворожих БпЛА. Дякую нашим захисникам за професіоналізм. Дякую всім, хто не ігнорує небезпеку», – зазначив він.