Рубіо заперечив навмисне обмеження військової допомоги Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що Вашингтон навмисно обмежує постачання Україні зенітних ракет і припинив передавати розвідувальну інформацію про повітряні загрози. За його словами, політика Сполучених Штатів щодо України не змінилася.

Про це Рубіо заявив під час спілкування з журналістами в Індії, яке транслювали DRM News.

"Ми не відмовляємо Україні у постачанні зенітних ракет навмисно", – наголосив держсекретар США.

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Він також відкинув звинувачення в тому, що через ненадання американських розвідданих гинуть українці, назвавши такі твердження неправдивими.

Рубіо прокоментував повідомлення про відсутність попереджень щодо російських балістичних ударів 13 та 18 жовтня. За його словами, США вивчають причини проблеми, яка могла виникнути через технічні труднощі з ідентифікацією загроз, обробкою отриманої інформації або реагуванням на неї.

"Те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою", – зазначив він, додавши, що це не було наслідком рішення американської адміністрації припинити попереджати Україну про повітряні атаки.

За словами Рубіо, Сполучені Штати продовжують надавати Україні попередження про повітряні загрози в тому самому режимі, що й раніше.

Напередодні державний секретар США вже заявляв, що не може підтвердити інформацію про відсутність попередження для Києва перед нічною атакою російських балістичних ракет. Він пояснив, що не має достатньо інформації про те, що саме сталося.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський обговорив із Рубіо потребу в ракетах-перехоплювачах для протидії російським балістичним атакам, своєчасне попередження про повітряні загрози та ситуацію навколо Starlink і Starshield. Зеленський наголосив, що завчасне інформування про балістичні удари є життєво важливим для захисту людей. Сторони домовилися невдовзі знову сконтактуватися.