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Рубіо заперечив навмисне обмеження військової допомоги Україні

Держсекретар США запевняє, що політика Вашингтона щодо України не змінилась.

Рубіо заперечив навмисне обмеження військової допомоги Україні
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що Вашингтон навмисно обмежує постачання Україні зенітних ракет і припинив передавати розвідувальну інформацію про повітряні загрози. За його словами, політика Сполучених Штатів щодо України не змінилася.

Про це Рубіо заявив під час спілкування з журналістами в Індії, яке транслювали DRM News.

"Ми не відмовляємо Україні у постачанні зенітних ракет навмисно", – наголосив держсекретар США.

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Він також відкинув звинувачення в тому, що через ненадання американських розвідданих гинуть українці, назвавши такі твердження неправдивими. 

Рубіо прокоментував повідомлення про відсутність попереджень щодо російських балістичних ударів 13 та 18 жовтня. За його словами, США вивчають причини проблеми, яка могла виникнути через технічні труднощі з ідентифікацією загроз, обробкою отриманої інформації або реагуванням на неї.

"Те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою", – зазначив він, додавши, що це не було наслідком рішення американської адміністрації припинити попереджати Україну про повітряні атаки.

За словами Рубіо, Сполучені Штати продовжують надавати Україні попередження про повітряні загрози в тому самому режимі, що й раніше.

  • Зеленський казав, що на місяць США постачають лише 12 ракет-перехоплювачів, тому що пріоритетом для них зараз є постачання на Близький Схід.
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