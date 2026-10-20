Він нагадав, що Німеччина фінансує оборону України та постачання їй обладнання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає під час засідання Бундестагу в Берліні, Німеччина, 24 червня 2025 року.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що Європа недооцінює загрозу з боку Росії. За його словами, лідер РФ Володимир Путін прагне не лише перемогти Україну, а й підірвати демократію в Європі.

«Найбільше мене непокоїть недооцінений вплив Росії на наші суспільства. Росія рухається до дестабілізації всього політичного устрою нашого європейського континенту», – сказав Мерц в інтерв’ю Bloomberg.

Німецький політик звинуватив Москву в причетності до невдалої атаки безпілотника на аеропорт у Лейпцигу в серпні. Цей інцидент став одним із дедалі численніших випадків у Європі, відповідальність за які покладають на Росію або її союзників.

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Мерц зауважив, що багато людей, зокрема й у Німеччині, недостатньо серйозно ставляться до загрози з боку Кремля.

«Вони не розуміють, якою насправді є мета Росії. Йдеться не лише про територіальні здобутки в Україні. Росія боїться демократії. Вона боїться відкритих суспільств. Вона боїться успіху європейської інтеграції», – сказав він.

Мерц також заявив, що Німеччина разом з іншими європейськими союзниками, які не належать до США, фінансує оборону України та постачання їй обладнання без фінансової допомоги Вашингтона.

«Для наших бюджетів це справді величезні зусилля, це справді масштабне завдання для Європейського Союзу. Але ми це робимо й намагаємося продовжувати, доки ця жахлива війна не закінчиться», – зазначив політик.