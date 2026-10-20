Зеленський прибув до Норвегії: проведе зустрічі зі Стуббом, Стере та Віткоффом

Йтиметься про зміцнення ППО і шляхи до миру.

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Президент Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де проведе низку зустрічей. Зокрема, заплановані тристоронні перемовини з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере і президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Також відбудеться двостороння зустріч із американським перемовником Стівом Віткоффом. Про це повідомила пресслужба українського президента.

Крім того, відбудеться зустріч Зеленського, Стубба, Стерео і Віткоффа.

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«Матиму й аудієнцію у Короля Норвегії Гокона VIII та зустріч зі Стортингом. Не припиняємо жодних контактів, які можуть допомогти миру. Будемо говорити і про зміцнення нашої ППО та спільні виробництва. Вдячний усім, хто підтримує Україну і достойний шлях до миру», – прокоментував Володимир Зеленський.

9 жовтня в США відбулися переговори української делегації, Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Під час перемовин американський лідер несподівано оголосив про дизельну угоду з Росією. Після цього українська команда рушила додому, однак контакти з американською стороною продовжилися дистанційно.

Нинішня зустріч з Віткоффом відбуватиметься на тлі обмежень швидкості використання Starlink українським військом, часткового припинення попереджень про балістичні удари та загального загострення риторики Вашингтона проти України.