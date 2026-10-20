Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
ГоловнаСвіт

​Південна Корея відкличе частину працівників посольства з України через суперечку щодо полонених із КНДР

У Києві залишаться тимчасовий повірений у справах Південної Кореї та всі працівники консульської служби.

​Південна Корея відкличе частину працівників посольства з України через суперечку щодо полонених із КНДР
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Південна Корея вирішила відкликати частину працівників свого посольства в Україні. Причиною стало невдоволення Сеула через відсутність "конструктивної відповіді" у суперечці щодо двох військовополонених із КНДР, яких Україна передала південнокорейській стороні.

Про це 20 жовтня заявив речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Пак Ду Сун, передає Reuters.

За його словами, Сеул неодноразово передавав українській стороні свою позицію різними каналами, однак не отримав достатньої відповіді. Рішення скоротити дипломатичну присутність в Україні ухвалили, щоб сприяти мирному врегулюванню суперечки та відновленню довіри між двома країнами. 

Скільки саме співробітників відкличуть, у міністерстві не уточнили. Водночас у Києві залишаться тимчасовий повірений у справах Південної Кореї та всі працівники консульської служби. 

У Сеулі також зазначили, що постійна загроза російських повітряних ударів ускладнює забезпечення безпеки персоналу.

Контекст

  • Південнокорейська сторона заявила, що оприлюднення цієї інформації порушило домовленість про конфіденційність, яка мала захистити військовополонених та їхні родини в Північній Кореї.
  • Після відкликання посла речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що Київ залишається відкритим до конструктивного діалогу із Сеулом попри це рішення. За його словами, українська сторона запросила південнокорейського дипломата до МЗС, щоб представити свою позицію та знайти шляхи врегулювання ситуації. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies