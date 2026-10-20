​Південна Корея відкличе частину працівників посольства з України через суперечку щодо полонених із КНДР

Південна Корея вирішила відкликати частину працівників свого посольства в Україні. Причиною стало невдоволення Сеула через відсутність "конструктивної відповіді" у суперечці щодо двох військовополонених із КНДР, яких Україна передала південнокорейській стороні.
Про це 20 жовтня заявив речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Пак Ду Сун, передає Reuters.
За його словами, Сеул неодноразово передавав українській стороні свою позицію різними каналами, однак не отримав достатньої відповіді. Рішення скоротити дипломатичну присутність в Україні ухвалили, щоб сприяти мирному врегулюванню суперечки та відновленню довіри між двома країнами.
Скільки саме співробітників відкличуть, у міністерстві не уточнили. Водночас у Києві залишаться тимчасовий повірений у справах Південної Кореї та всі працівники консульської служби.
У Сеулі також зазначили, що постійна загроза російських повітряних ударів ускладнює забезпечення безпеки персоналу.
Контекст
- Раніше цього місяця Південна Корея відкликала свого посла з України після того, як президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН повідомив про передання Сеулу двох захоплених північнокорейських військових.
- Південнокорейська сторона заявила, що оприлюднення цієї інформації порушило домовленість про конфіденційність, яка мала захистити військовополонених та їхні родини в Північній Кореї.
- Після відкликання посла речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що Київ залишається відкритим до конструктивного діалогу із Сеулом попри це рішення. За його словами, українська сторона запросила південнокорейського дипломата до МЗС, щоб представити свою позицію та знайти шляхи врегулювання ситуації.