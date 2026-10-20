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Понад 30 сенаторів та конгресменів у США отримали перед виборами листи з невідомою речовиною

Поліція та ФБР розслідують кампанію із залякування політиків.

Понад 30 сенаторів та конгресменів у США отримали перед виборами листи з невідомою речовиною
Фото: EPA/UPG

Більше трьох десятків членів американського Конгресу заявили у правоохоронні органи про отримання поштою листів, які містили всередині білий порошок.

Як пише The Guardian, речовина, яку знаходили у конвертах, виявилася неотруйною. Проте щоразу в офісах політиків відбувалася термінова евакуація.

Жертвами кампанії із залякування стали високопоставлені демократи - лідер меншості у Сенаті Чак Шумер і партійний очільник у Палаті представників Хакім Джеффріс. Проте так само конверти з порошком надходили і на адресу республіканців. Загалом через поштову систему США пройшло, за оцінками ФБР, близько 100 таких листів. Усі вони оброблялися центром сортування у Техасі.

Наразі правоохоронці ведуть розслідування щодо зловмисників, відповідальних за цю витівку. До проміжних виборів у США, які визначать політичний ландшафт країни на наступні два роки, залишилося два тижні.

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