Понад 30 сенаторів та конгресменів у США отримали перед виборами листи з невідомою речовиною

Більше трьох десятків членів американського Конгресу заявили у правоохоронні органи про отримання поштою листів, які містили всередині білий порошок.

Як пише The Guardian, речовина, яку знаходили у конвертах, виявилася неотруйною. Проте щоразу в офісах політиків відбувалася термінова евакуація.

Жертвами кампанії із залякування стали високопоставлені демократи - лідер меншості у Сенаті Чак Шумер і партійний очільник у Палаті представників Хакім Джеффріс. Проте так само конверти з порошком надходили і на адресу республіканців. Загалом через поштову систему США пройшло, за оцінками ФБР, близько 100 таких листів. Усі вони оброблялися центром сортування у Техасі.

Наразі правоохоронці ведуть розслідування щодо зловмисників, відповідальних за цю витівку. До проміжних виборів у США, які визначать політичний ландшафт країни на наступні два роки, залишилося два тижні.