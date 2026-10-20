«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
ГоловнаСвіт

У Парижі та інших французьких містах запровадили часткову комендантську годину

Поліція намагається повернути контроль над ситуацією на вулицях.

У Парижі та інших французьких містах запровадили часткову комендантську годину
Поліція у Парижі
Фото: EPA/UPG

На тлі протестів, які супроводжуються насильством, вандалізмом та мародерством, у низці міст Франції влада запровадила нічну комендантську годину для окремих районів.

Як пише BBC, у Парижі з 23 години вечора до 6 ранку заборонено збиратися на площі Республіки та у торговельній зоні Ле-Аль. Схожі обмеження частково діятимуть у Марселі, Бордо, Ніцці, Ліоні, Ліллі та інших містах.

Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню у понеділок повідомив, що мерам було надано право на власний розсуд запроваджувати комендантську годину "де вони вважатимуть за потрібне". Він також не виключив оголошення в усій країні надзвичайного стану.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєз, чию відставку відхилив президент Емманюель Макрон, визнав, що у декількох випадках поліція втратила контроль над тим, що відбувалося під час протестів. Вже близько тисячі правоохоронців зазнали поранень від мітингарів, кількість затриманих осіб сягнула 2,5 тисяч.

 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies