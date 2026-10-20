У Парижі та інших французьких містах запровадили часткову комендантську годину

На тлі протестів, які супроводжуються насильством, вандалізмом та мародерством, у низці міст Франції влада запровадила нічну комендантську годину для окремих районів.

Як пише BBC, у Парижі з 23 години вечора до 6 ранку заборонено збиратися на площі Республіки та у торговельній зоні Ле-Аль. Схожі обмеження частково діятимуть у Марселі, Бордо, Ніцці, Ліоні, Ліллі та інших містах.

Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню у понеділок повідомив, що мерам було надано право на власний розсуд запроваджувати комендантську годину "де вони вважатимуть за потрібне". Він також не виключив оголошення в усій країні надзвичайного стану.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєз, чию відставку відхилив президент Емманюель Макрон, визнав, що у декількох випадках поліція втратила контроль над тим, що відбувалося під час протестів. Вже близько тисячі правоохоронців зазнали поранень від мітингарів, кількість затриманих осіб сягнула 2,5 тисяч.