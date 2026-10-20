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Венс назвав Україну «партнером деякою мірою», але сказав, що їй не в місце в НАТО

Також він не підтримав українські атаки по НПЗ в Росії. 

Венс назвав Україну «партнером деякою мірою», але сказав, що їй не в місце в НАТО
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не вважає, що Україна повинна приєднувати до НАТО. Про це він сказав у інтерв'ю 2WayTonight

На запитання журналіста про те, чи є Україна союзницею Сполучених Штатів, Венс сказав, що формально союзництва між країнами немає. Але Україна – партнер «деякою мірою».

«Однак у нас відмінні інтереси час від часу. Наприклад, чи вважаю я, що вони повинні атакувати російські дизельні заводи, що підвищує вартість енергоресурсів для американців? Ні. Але, звісно, ми працюємо з ними над деякими речами. Але, думаю, вони повинні зупинити удари по російській енергетиці», – сказав він. 

Венс додав, що Україна – гідна поваги й красива країна, разом з якою можна працювати у певних аспектах, але й не погоджуватися – також. 

Фактично Венс підтримав позицію президента США, який останніми тижнями дедалі агресивніше критикує Україну за удари по НПЗ Росії. Україна пояснювала, що ці удари потрібні, аби зменшувати спроможність Москви фінансувати війну, і наголошувала на готовності припинити атаки, якщо Росія зупинить нищення української енергетики. Але Росія не зупинилася, навіть попри оголошене Трампом енергетичне перемир'я. 

Білий дім заявляє, що українські атаки по нафтовій промисловості росіян підвищили ціни на дизель на глобальному ринку. Хоча численні енергоексперти й авторитетні медіа писали, що на зростання цін вплинуло те, що Іран цього року знищив НПЗ у країнах Перської затоки. Україна ж почала серію ударів по російських НПЗ ще в 2024 році, і значного впливу на світовий ринок це не мало. 

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