Канадська Альберта не підтримала референдум про відокремлення

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Близько трьох чвертей учасників голосування виступили проти проведення референдуму про відокремлення Альберти від Канади. Такі попередні результати відомі станом на ранок 20 жовтня, передає BBC.

Одна чверть учасників голосування підтримала референдум. Загалом опитувальник містив 10 запитань, участь взяли близько 5,5 млн людей.

На запитання «Чи має Альберта залишитися провінцією Канади?», за попередніми результатами, ствердно відповів 1 107 558 людей. Негативно – 346 261.

Прем'єр Канади Марк Карні зазначив, що мешканці Альберти обрали Канаду. А лідер сепаратистського руху Джеффрі Рос заявив, що він «не зупиниться».