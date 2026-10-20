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Канадська Альберта не підтримала референдум про відокремлення

Опитувальник містив десять запитань. 

Канадська Альберта не підтримала референдум про відокремлення
Прихильники відокремлення на мітингу
Фото: Amanda Erickson / The Canadian Press

Близько трьох чвертей учасників голосування виступили проти проведення референдуму про відокремлення Альберти від Канади. Такі попередні результати відомі станом на ранок 20 жовтня, передає BBC.

Одна чверть учасників голосування підтримала референдум. Загалом опитувальник містив 10 запитань, участь взяли близько 5,5 млн людей. 

На запитання «Чи має Альберта залишитися провінцією Канади?», за попередніми результатами, ствердно відповів 1 107 558 людей. Негативно – 346 261. 

Прем'єр Канади Марк Карні зазначив, що мешканці Альберти обрали Канаду. А лідер сепаратистського руху Джеффрі Рос заявив, що він «не зупиниться». 

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