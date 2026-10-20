Reuters: рівень схвалення Трампа впав до рекордно низьких 31% напередодні проміжних виборів

Близько 68% американців не схвалюють дії Трампа в економічній сфері. Серед них — 37% тих, хто ідентифікує себе як прихильник Республіканської партії.

Рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня, свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, завершеного в понеділок.

Лише 31% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. Це на один відсотковий пункт менше, ніж два тижні тому, і найнижчий показник за будь-який із двох його президентських термінів.

На запитання, за яку партію вони проголосували б, якби вибори до Конгресу відбувалися сьогодні, 47% зареєстрованих виборців у загальнонаціональному опитуванні обрали демократів, а 35% – республіканців.

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Перевага демократів у 12 відсоткових пунктів є найбільшою впродовж нинішнього виборчого циклу. Це може посилити їхні сподівання взяти під контроль Палату представників і Сенат США. Для республіканців втрата контролю над будь-якою з палат Конгресу може ускладнити реалізацію політичної програми Трампа протягом останніх двох років його президентського терміну.

Опитування з так званим загальним партійним вибором (generic ballot) проводять на національному рівні, щоб визначити, яку партію респонденти хотіли б бачити при владі в Конгресі. Такі дослідження відображають загальні настрої суспільства, але не враховують усіх особливостей перегонів у кожному штаті та виборчому окрузі, від яких залежить контроль над Сенатом і Палатою представників. У цих перегонах республіканці мають певні структурні переваги.

Два тижні тому опитування Reuters/Ipsos показувало, що демократи випереджають республіканців на сім відсоткових пунктів: 44% проти 37%.

Серед жінок 50% планують підтримати Демократичну партію, тоді як 32% схиляються до кандидатів-республіканців. Чоловіки також частіше віддають перевагу демократам, однак розрив між партіями серед них менший.

Близько 68% американців не схвалюють дії Трампа в економічній сфері. Серед незадоволених – 37% респондентів, які називають себе прихильниками Республіканської партії.

Відповідаючи на запитання, яка партія краще впорається з управлінням економікою, виборці частіше обирали демократів, ніж республіканців: 40% проти 33%.

Популярність Трампа знижується відтоді, як у лютому він наказав завдати військових ударів по Ірану спільно із Ізраїлем. Війна спричинила різке зростання цін на бензин, що вдарило по сімейних бюджетах американців.