Вʼєтнам надає Україні пакет гуманітарної допомоги загально на пів мільйона доларів.

Про це йдеться у повідомленні українського МЗС.

«Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність Уряду та народу В'єтнаму за надання нового пакета гуманітарної допомоги Україні на загальну суму 500 000 доларів», – зазначено там.

Як повідомив глава української дипломатії, Україна високо цінує «цей значущий жест доброї волі, співчуття та солідарності з українським народом у ці складні часи». Допомога є особливо вчасною напередодні зими.

«Цей крок відображає багаторічну дружбу, взаємну повагу та порозуміння між нашими двома народами. Ми цінуємо внесок В'єтнаму в гуманітарні зусилля, спрямовані на допомогу тим, хто цього потребує, та полегшення людських страждань», зауважив Сибіга і додав, що переконаний, що ця підтримка зміцнюватиме відносини між країнами і сприятиме поглибленню двостороннього співробітництва.