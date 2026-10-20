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Сибіга: Вʼєтнам надає Україні пакет гуманітарної допомоги на пів мільйона доларів

Глава МЗС України подякував за цей крок. 

Сибіга: Вʼєтнам надає Україні пакет гуманітарної допомоги на пів мільйона доларів
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Вʼєтнам надає Україні пакет гуманітарної допомоги загально на пів мільйона доларів.

Про це йдеться у повідомленні українського МЗС.

«Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність Уряду та народу В'єтнаму за надання нового пакета гуманітарної допомоги Україні на загальну суму 500 000 доларів», – зазначено там. 

Як повідомив глава української дипломатії, Україна високо цінує «цей значущий жест доброї волі, співчуття та солідарності з українським народом у ці складні часи». Допомога є особливо вчасною напередодні зими.

«Цей крок відображає багаторічну дружбу, взаємну повагу та порозуміння між нашими двома народами. Ми цінуємо внесок В'єтнаму в гуманітарні зусилля, спрямовані на допомогу тим, хто цього потребує, та полегшення людських страждань», зауважив Сибіга і додав, що переконаний, що ця підтримка зміцнюватиме відносини між країнами і сприятиме поглибленню двостороннього співробітництва.

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