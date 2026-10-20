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Ціни на нафту марки Brent перевищили $110 за барель

Американська еталонна нафта WTI коштувала понад $104 за барель.

Ціни на нафту марки Brent перевищили $110 за барель

У вівторок 20 жовтня уранці ціни на нафту зросли. Як пише Euronews, ф’ючерси на міжнародний еталонний сорт нафти  Brent, торгувалися приблизно на рівні $110 за барель напередодні відкриття європейських ринків. Американська еталонна нафта WTI коштувала понад $104 за барель із постачанням наступного місяця.

За оцінкою експертів, високі ціни попри значні обсяги постачання свідчать про те, що ринок закладає суттєву премію за ризик з огляду на мінливість ситуації. Наразі немає ознак того, що ця премія найближчим часом почне знижуватися.

Рекордно високі ставки на перевезення танкерами також збільшують витрати. США розглядають можливість дозволити продаж танкерів, які перебувають під санкціями, щоб вони могли повернутися на легальний ринок, збільшити доступні судноплавні потужності та знизити вартість доставки нафти.

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Однак, зауважили аналітики, поки незрозуміло, наскільки це збільшить транспортні можливості та як швидко допоможе знизити ціни.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив телеканалу Fox News, що потоки сирої нафти з Перської затоки відновилися приблизно до 80% довоєнного рівня. Водночас постачання нафтопродуктів, отриманих шляхом переробки нафти, стикається зі значно серйознішими обмеженнями.

Тим часом, за даними Bloomberg із посиланням на трейдерів, у понеділок спотові ціни на скраплений природний газ (СПГ) в Азії зросли до $30,4 за мільйон британських теплових одиниць. Це найвищий показник із грудня 2022 року.

Ціни на газ у Європі також трималися поблизу найвищих рівнів за останні роки. У вівторок уранці ф’ючерси на природний газ на нідерландському хабі TTF із постачанням наступного місяця коштували трохи менше ніж €88 за мегават-годину. Це дещо нижче за рівень понад €89, зафіксований незадовго до 06:00.

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