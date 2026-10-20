​У Бучанському районі Київщини через атаку дрона постраждали двоє людей

«Також виникла пожежа вантажного автомобіля та піддонів на території логістичного комплексу. Пожежу локалізовано. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки», - додав Ткаченко.

За його словами, постраждалі мають опіки тіла.

Про це повідомив керівник КОВА Тимур Ткаченко .

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Також виникла пожежа на території логістичного комплексу.

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