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​У Бучанському районі Київщини через атаку дрона постраждали двоє людей

Також виникла пожежа на території логістичного комплексу.

​У Бучанському районі Київщини через атаку дрона постраждали двоє людей
російський дрон, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

20 жовтня у Бучанському районі Київщини внаслідок удару російського БпЛА постраждали двоє людей.

Про це повідомив керівник КОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, постраждалі мають опіки тіла. 

«Також виникла пожежа вантажного автомобіля та піддонів на території логістичного комплексу. Пожежу локалізовано. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки», - додав Ткаченко.

  • Росія від ранку вівторка обстрілює Київ.
  • У Голосіївському районі загинув чоловік, вдень під обстріл потрапив медзаклад у Солом’янському районі. 
  • Також зранку росіяни вдарили безпілотником по автодорозі Київ-Одеса на Київщині. Є загиблі і поранені.
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