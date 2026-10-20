Росіяни атакують Харків: били ракетами та безпілотником. Є поранені (оновлено)

Під ударом дрона опинився Основ'янський район міста. Згодом авіаудар, попередньо, був по Новобаварському району. Є постраждалі.

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Російські війська завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Влучання зафіксували в приватному секторі, є постраждалі.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. За інформацією на 16:20, постраждали п'ять людей. В них осколкові поранення і контузії. Трьох забрали до лікарні.

Раніше окупанти атакували БпЛА Основ’янський район Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждалих не було. Обставини атаки встановлюють.