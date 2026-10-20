Росіяни атакують Харків: били ракетами та безпілотником. Є поранені (оновлено)

Російські війська завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Влучання зафіксували в приватному секторі, є постраждалі.
Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. За інформацією на 16:20, постраждали п'ять людей. В них осколкові поранення і контузії. Трьох забрали до лікарні.
Раніше окупанти атакували БпЛА Основ’янський район Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, постраждалих не було. Обставини атаки встановлюють.
- Російські війська протягом минулої доби, 19 жовтня, атакували 12 населених пунктів Харківської області. Загинули шестеро людей, ще 21 людина постраждала. Серед загиблих у Новій Водолазі – дівчатка віком 1 та 11 років, серед постраждалих у цьому селищі – семеро дітей. В Ізюмі п’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес, у Чугуєві поранено 59-річну жінку.
- Окупанти застосовували ракети, ударні безпілотники та FPV-дрони. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, адміністративні й освітні заклади, підприємства, автомобілі, складські приміщення, електромережі та залізничну інфраструктуру.