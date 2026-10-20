​Будівельний супермаркет "ОЛДІ" у Житомирі тимчасово припинив роботу через російську атаку

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Супермаркет торговельної мережі "ОЛДІ" на вулиці Вітрука у Житомирі тимчасово припинив роботу через російську атаку.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

За інформацією мережі, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі компанія працює над відновленням роботи магазину.

Про дату його відкриття "ОЛДІ" обіцяє повідомити додатково.

Що відомо про останній обстріл Житомирщини?

Упродовж минулої доби, вночі та вранці 20 жовтня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Житомирщини. Під ударом опинилися будівельний супермаркет у Житомирській громаді, залізничний вокзал в Овруцькій громаді та колії в Олевській громаді. Внаслідок влучань виникли пожежі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.