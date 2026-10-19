Завтра у низці областей України діятимуть графіки відключення світла

20 жовтня у низці областей України діятимуть погодинні відключення світла. Про це повідомили в Укренерго.
Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть в усіх регіонах України з 06:00 до 23:59.
У частині областей у цей самий період застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
В "Укренерго" наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках місцевих обленерго.
Також українців просять ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.
- Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України, а вночі та вранці завдав ракетного удару по низці енергооб’єктів. Загалом через атаки РФ пошкоджено 28 енергооб'єктів.