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Завтра у низці областей України діятимуть графіки відключення світла

Обмеження потужності для промисловості застосовуватимуть в усіх регіонах.

Завтра у низці областей України діятимуть графіки відключення світла
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

20 жовтня у низці областей України діятимуть погодинні відключення світла. Про це повідомили в Укренерго.

Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть в усіх регіонах України з 06:00 до 23:59.

У частині областей у цей самий період застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Також українців просять ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.

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