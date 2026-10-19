Ігор Ліскі: «Брак розуміння, що відбувається насправді, сіє паніку серед людей»

Коли російські обстріли частішають, а руйнування стають все більшими, суспільству не вистачає кризової комунікації, вважає голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. «Cпокійного пояснення, часто - рутинного. На кшталт: обстріляли міст — ми все полагодили; зробили те і те», — пояснює він. Відсутність такої комунікації сіє у суспільстві паніку. А це основна мета російських атак, заявив Ліскі під час тематичного обговорення щодо готовності українських міст до зими, яке проходило в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, очільник EFI Group

«Останній «козир», який залишився в Путіна, крім ядерної зброї і нападу на країни НАТО, — зламати український тил. Тому що фронт стоїть, і я вірю, що буде стояти, — заявив Ігор Ліскі. — За відсутності Patriot Київ — центр політичної стійкості, де розташовані органи державної влади, знаходяться посли, ЗМІ абощо — швидко перетворився на прифронтове місто. І росіянам дуже хочеться через Київ, через киян зламати стійкість українського народу».

«Те, що зараз роблять російські стратеги — це терористична гібридна атака на Україну з метою посіяти паніку. Століттями доведено, що обстріли, вбивання цивільного населення, паніка не обвалюють фронт. Вони намагаються ламати тил. І тоді це вже починається тиск на фронт», — розширив свою думку Ігор Ліскі.

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Головна протидія такому сценарію — комунікація, впевнений він. Паніка й зневіра виникають тоді, коли люди не мають достатньої інформації, не розуміють, чого чекати, що буде завтра. Тоді як єднання та стійкість українського суспільства ламають тактику росіян.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Віталій Кличко, Регіна Харченко, Руслан Марцінків

І тут дуже важливу роль, на думку, Ігоря Ліскі, відіграє співпраця місцевої влади, самоорганізація та патріотична позиція якої на початку повномасштабного вторгнення стала «однією з головних чинників гнучкості і стійкості країни».

«Коли починаються «тертя», як я це називаю, між місцевою владою та центральною, одразу хочеться нагадати 2022 рік, коли вся Україна обʼєдналася навколо однієї мети — тоді не було політичних забарвлень, мери не мірялися тим, хто що краще зробив. Від тоді наша головна мета не змінилася — ми все ще маємо вижити. А вже після цього будуть вибори, політична конкуренція.», — висловив свою позицію Ліскі.

Бізнесу, який сильно страждає від обстрілів останнім часом, так само не вистачає кризової комунікації, каже підприємець.

«Без розуміння, як пережити цю зиму, без довіри до влади бізнес буде думати лише над тим — виїжджати в умовний Франківськ чи у Польщу? А це — замкнуте коло. Не буде людей — не буде бізнесу. Не буде бізнесу — не буде податків. Не буде податків — не буде грошей на відновлення, захист. Це дуже тонка матерія, де все пов'язані одною стрічкою, і нам всім потрібно вибудувати довіру», — зазначає Ігор Ліскі.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, очільник EFI Group

Тому підтримка бізнесу, підкреслює він, дуже важлива, навіть якщо держава не може допомогти фінансово.

«Кожен бізнес, який залишився і працює зараз в Україні, — це вже знаєте, сплав стійкості, впевненості, патріотизму. Головне — дати йому віру в завтрашній день і підтримку. Не будемо себе обманювати, що місцева влада чи уряд може якось сильно допомогти грошима. Але мені, наприклад, важливо, щоб вони максимально ефективно використовували ті гроші, які вони мають на те, щоб залишилась інфраструктура, щоб були світло, вода, працювала каналізація», — зауважив бізнесмен.