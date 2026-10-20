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Саудівська Аравія перенесла "Давос у пустелі" через атаки хуситів

Великий щорічний економічний форум відклали з безпекових міркувань.

Саудівська Аравія перенесла "Давос у пустелі" через атаки хуситів

Влада Саудівської Аравії повідомила про неможливість проведення у заплановані дати заходу Future Investment Initiative, який за аналогією із Всесвітнім економічним форумом у Швейцарії називають "Давосом у пустелі".

Як пише CNN, подія, яка щорічно збирала керівників великих інвестиційних компаній та лідерів фондових ринків, була відкладена на 2027 рік через атаки єменських хуситів по столиці королівства Ер-Ріяду, які відбуваються практично кожного дня. 

Організатори повідомили, що цей крок пов'язаний з бажанням провести ювілейний десятий форум у повному масштабі з усіма запрошеними гостями, спікерами та програмою заходів. Нову дату обіцяють оголосити найближчим часом.

Для Саудівської Аравії, яка упродовж років намагається привабити західних інвесторів та диверсифікувати економіку, що майже повністю залежить від нафтогазового сектору, перенесення "Давосу в пустелі" стало серйозним ударом по амбіціях та іміджу. 

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