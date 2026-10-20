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У частині областей сьогодні діятимуть графіки відключень

У 12 областях є знеструмлення через обстріли. 

У частині областей сьогодні діятимуть графіки відключень
Людина йде з ліхтариком неосвітленою вулицею, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 20 жовтня у дванадцяти областях України є знеструмлення через російські обстріли. В частині регіонів будуть застосовуватися графіки відключень.

Про це повідомили в Укренерго

Внаслідок ворожих обстрілів станом на ранок є нові знеструмлення у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

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Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, почали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Через сильний дощ, пориви вітру повністю або частково знеструмлені 9 населених пунктів в Одеській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та у частині областей – графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів у частині областей.

Споживання електроенергії знизилося. Сьогодні, 20 жовтня, станом на 09:30, воно було на 2,6% меншим, ніж в цей же час вчора. Причина змін – встановлення сонячної погоди на частині території України. Це зумовлює вищу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня 16 жовтня. Причина змін – хмарна погода у більшості областей України.

«Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні», - йдеться у повідомленні. 

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу.

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