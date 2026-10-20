​У Болгарії знайшли уламки на ураженому дроном судні "Chelsea 3"

Походження дрона та причетних до атаки наразі не встановили.

На борту торговельного судна "Chelsea 3", яке зазнало атаки безпілотника в Чорному морі, виявили уламки. Болгарська влада досліджує їх, щоб встановити обставини інциденту.

Про це повідомив міністр транспорту Болгарії Георгій Пеєв, пише болгарське видання Novinite.

Походження дронів і причетних до атаки поки не визначили. За словами міністра, якщо болгарським фахівцям бракуватиме технічних можливостей для розслідування, країна звернеться по допомогу до партнерів.

Результати аналізу знайдених уламків обіцяють оприлюднити після завершення дослідження. У суботу вранці судно відбуксирували до порту Бургас.

Операція була складною через серйозні пошкодження корпусу та несприятливі погодні умови. На судні виявили три значні пробоїни, які ускладнили його транспортування. Під час первинного огляду на борту не виявили боєприпасів або ознак радіації.

Що відомо про атаку на судно?