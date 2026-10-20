​У Болгарії знайшли уламки на ураженому дроном судні "Chelsea 3"

На борту торговельного судна "Chelsea 3", яке зазнало атаки безпілотника в Чорному морі, виявили уламки. Болгарська влада досліджує їх, щоб встановити обставини інциденту.
Про це повідомив міністр транспорту Болгарії Георгій Пеєв, пише болгарське видання Novinite.
Походження дронів і причетних до атаки поки не визначили. За словами міністра, якщо болгарським фахівцям бракуватиме технічних можливостей для розслідування, країна звернеться по допомогу до партнерів.
Результати аналізу знайдених уламків обіцяють оприлюднити після завершення дослідження. У суботу вранці судно відбуксирували до порту Бургас.
Операція була складною через серйозні пошкодження корпусу та несприятливі погодні умови. На судні виявили три значні пробоїни, які ускладнили його транспортування. Під час первинного огляду на борту не виявили боєприпасів або ознак радіації.
Що відомо про атаку на судно?
- У ніч на 13 жовтня безпілотники атакували два судна біля узбережжя Болгарії в Чорному морі. Одне з них – "Chelsea 3" під прапором Мальти, зареєстроване в Одесі та, за словами болгарського прем’єра Румена Радева, належить українським власникам. Прикордонники врятували всіх 15 членів його екіпажу – сімох українців і вісьмох азербайджанців.
- Друге судно затонуло після атаки за 31 кілометр від мису Крапець. Одного члена екіпажу вдалося врятувати, ще 11, за даними BBC, зникли безвісти. Радев заявив, що наразі немає переконливих доказів для звинувачень будь-якої зі сторін, однак, на його думку, наслідки атак вигідні Росії.