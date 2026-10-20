Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаСвіт

​У Болгарії знайшли уламки на ураженому дроном судні "Chelsea 3"

Походження дрона та причетних до атаки наразі не встановили.

​У Болгарії знайшли уламки на ураженому дроном судні "Chelsea 3"
Атаковане судно відбуксирували до Бургаса
Фото: Novinite

На борту торговельного судна "Chelsea 3", яке зазнало атаки безпілотника в Чорному морі, виявили уламки. Болгарська влада досліджує їх, щоб встановити обставини інциденту.

Про це повідомив міністр транспорту Болгарії Георгій Пеєв, пише болгарське видання Novinite.

Походження дронів і причетних до атаки поки не визначили. За словами міністра, якщо болгарським фахівцям бракуватиме технічних можливостей для розслідування, країна звернеться по допомогу до партнерів. 

Результати аналізу знайдених уламків обіцяють оприлюднити після завершення дослідження. У суботу вранці судно відбуксирували до порту Бургас.

Операція була складною через серйозні пошкодження корпусу та несприятливі погодні умови. На судні виявили три значні пробоїни, які ускладнили його транспортування. Під час первинного огляду на борту не виявили боєприпасів або ознак радіації.

Що відомо про атаку на судно?

  • У ніч на 13 жовтня безпілотники атакували два судна біля узбережжя Болгарії в Чорному морі. Одне з них – "Chelsea 3" під прапором Мальти, зареєстроване в Одесі та, за словами болгарського прем’єра Румена Радева, належить українським власникам. Прикордонники врятували всіх 15 членів його екіпажу – сімох українців і вісьмох азербайджанців. 
  • Друге судно затонуло після атаки за 31 кілометр від мису Крапець. Одного члена екіпажу вдалося врятувати, ще 11, за даними BBC, зникли безвісти. Радев заявив, що наразі немає переконливих доказів для звинувачень будь-якої зі сторін, однак, на його думку, наслідки атак вигідні Росії. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies