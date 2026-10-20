Коордштаб: Понад 45 тисяч іноземців зі 151 країни підписали контракти з російською армією

Лише за перші дев'ять місяців цього року Росія завербувала 16 168 іноземних громадян.

Станом на 1 жовтня цього року проєкт «Хочу жить» встановив особи 45 959 іноземних громадян зі 151 країни та невизнаних територій, які підписали контракти зі збройними силами Росії.

Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов під час міжнародної конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South.

Оновлені дані показують стрімке зростання масштабів вербування. Якщо у 2022 році росіяни залучили лише 94 іноземців, то у 2023 році ця кількість зросла до 4 067 осіб, у 2024 році — до 8 877, а у 2025 році сягнула 16 085 осіб. Лише за перші дев'ять місяців цього року Росія завербувала 16 168 іноземних громадян, перевершивши показник усього минулого року.

Реклама

У Коордштабі зауважили, що російська сторона планувала залучити 18 500 іноземців за 2026 рік, вербуючи близько 1 800 осіб щомісяця. Збереження таких темпів дозволить перевиконати план уже в листопаді, а до кінця року кількість нових іноземних контрактників може сягнути 21 500 осіб.

Найбільше іноземців росіяни залучають із Узбекистану, Таджикистану та Білорусі, а найшвидші темпи приросту демонструють країни Африки та Латинської Америки. Зокрема, за дев'ять місяців 2026 року контракти підписали 1 449 громадян Колумбії, 699 — Бурунді, 530 — Зімбабве та 503 — Перу.

З 2022 року в український полон потрапили представники 59 країн світу. Опитування військовополонених показало, що майже половина з них підписали контракт заради російського паспорта. Понад 41% респондентів пройшли через російські військкомати та пункти відбору, що підтверджує пряму участь державних структур РФ у вербуванні. Майже 80% полонених іноземців бажають повернутися до Росії під час обмінів.

У Координаційному штабі наголосили, що Росія заманює іноземців грошима й громадянством для участі в штурмах, а після потрапляння в полон кидає їх напризволяще.