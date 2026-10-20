За ці гроші придбають дроні-перехоплювачі, системи протидії безпілотникам, а також профінансують навчання операторів.

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Благодійна організація Blue/Yellow завершила восьмитижневу акцію «Дронатон», у межах якої вдалося зібрати понад 1,3 млн євро на підтримку українських та литовських сил.

Організатори спрямують 80% залучених коштів на потреби українських військових, а решту 20% отримає Спілка стрільців Литви, пише LRT.

За ці гроші придбають дроні-перехоплювачі, системи протидії безпілотникам, а також профінансують навчання операторів.

Через посилення російських повітряних атак Blue/Yellow почала закуповувати необхідне обладнання ще до офіційного завершення збору. Організація вже придбала й випробувала перші литовські дрони-перехоплювачі Defender. Чотири апарати передали Спілці стрільців Литви, а ще 12 — українським захисникам.

Окрім передачі техніки, благодійники інвестують у підготовку литовських стрільців. Для них організовують спеціалізовані навчання, де українські фахівці ділитимуться практичним досвідом боротьби з ворожими БпЛА.

Організація «Blue/Yellow» працює з 2014 року й надає матеріальну, технологічну та медичну допомогу українським військовим і цивільним.

За 12 років своєї діяльності активісти передали Україні допомоги на понад 116 млн євро.