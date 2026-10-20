Благодійна організація Blue/Yellow завершила восьмитижневу акцію «Дронатон», у межах якої вдалося зібрати понад 1,3 млн євро на підтримку українських та литовських сил.
Організатори спрямують 80% залучених коштів на потреби українських військових, а решту 20% отримає Спілка стрільців Литви, пише LRT.
За ці гроші придбають дроні-перехоплювачі, системи протидії безпілотникам, а також профінансують навчання операторів.
Через посилення російських повітряних атак Blue/Yellow почала закуповувати необхідне обладнання ще до офіційного завершення збору. Організація вже придбала й випробувала перші литовські дрони-перехоплювачі Defender. Чотири апарати передали Спілці стрільців Литви, а ще 12 — українським захисникам.
Окрім передачі техніки, благодійники інвестують у підготовку литовських стрільців. Для них організовують спеціалізовані навчання, де українські фахівці ділитимуться практичним досвідом боротьби з ворожими БпЛА.
- Організація «Blue/Yellow» працює з 2014 року й надає матеріальну, технологічну та медичну допомогу українським військовим і цивільним.
- За 12 років своєї діяльності активісти передали Україні допомоги на понад 116 млн євро.
- У травні 2022 року литовці за три дні назбирали 5 млн євро на "Байрактар" для України.
- У 2023-му суспільний мовник Литви LRT разом із громадськими організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fondas та Stiprūs Kartu розпочали акцію "Давай радарити! / Radarom!" зі збору коштів на радари для української ППО.