На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаСвіт

Під час кампанії «Дронатон» на протиповітряну оборону України і Литви зібрали 1,3 млн євро

За ці гроші придбають дроні-перехоплювачі, системи протидії безпілотникам, а також профінансують навчання операторів.

Під час кампанії «Дронатон» на протиповітряну оборону України і Литви зібрали 1,3 млн євро
дрон, фото ілюстративне
Фото: twitter.com/LV_CAA

Благодійна організація Blue/Yellow завершила восьмитижневу акцію «Дронатон», у межах якої вдалося зібрати понад 1,3 млн євро на підтримку українських та литовських сил.

Організатори спрямують 80% залучених коштів на потреби українських військових, а решту 20% отримає Спілка стрільців Литви, пише LRT

За ці гроші придбають дроні-перехоплювачі, системи протидії безпілотникам, а також профінансують навчання операторів.

Через посилення російських повітряних атак Blue/Yellow почала закуповувати необхідне обладнання ще до офіційного завершення збору. Організація вже придбала й випробувала перші литовські дрони-перехоплювачі Defender. Чотири апарати передали Спілці стрільців Литви, а ще 12 — українським захисникам.

Окрім передачі техніки, благодійники інвестують у підготовку литовських стрільців. Для них організовують спеціалізовані навчання, де українські фахівці ділитимуться практичним досвідом боротьби з ворожими БпЛА.

  • Організація «Blue/Yellow» працює з 2014 року й надає матеріальну, технологічну та медичну допомогу українським військовим і цивільним. 
  • За 12 років своєї діяльності активісти передали Україні допомоги на понад 116 млн євро.
  • У травні 2022 року литовці за три дні назбирали 5 млн євро на "Байрактар" для України.
  • У 2023-му суспільний мовник Литви LRT разом із громадськими організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fondas та Stiprūs Kartu розпочали акцію "Давай радарити! / Radarom!" зі збору коштів на радари для української ППО.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies