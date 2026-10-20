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Буданов: Добропілля перебуває під контролем України

Керівник ОП також розповів, що зараз тривають важливі перемовини. 

Буданов: Добропілля перебуває під контролем України
Кирило Буданов
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що  зараз тривають важкі перемовини "заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні".

Про це він написав у Telegram.

"У цей складний момент необхідно, аби всі сторони діяли виважено, зокрема реально оцінювали ситуацію та доносили правдиву інформацію", - наголосив Буданов. 

Керівник ОП також спростував заяви росіян про нібито захоплення Добропілля на Донеччині

"Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне «захоплення» цього українського міста російськими військами не йдеться. Разом з цим командувач угруповання військ «ЦЕНТР», генерал-полковник Андрій Іванаєв свідомо дезінформує президента РФ, залякує власних підлеглих та ставить їм нереальні завдання за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського Добропілля, оскільки сам Іванаєв вже прозвітував про це", - зазначив Буданов. 

Він додав, що Сили оборони тримають позиції заради захисту інтересів України і " жодні неправдиві заяви не змінять реальність".

  • Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський  прибув до Норвегії, де проведе низку зустрічей. Зокрема, заплановані тристоронні перемовини з прем'єром Йонасом Гаром Стере і президентом Фінляндії Александром Стуббом. Також відбудеться двостороння зустріч із американським перемовником Стівом Віткоффом
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