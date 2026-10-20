​Уряд Італії відправляє 500 військових до Мілана для приборкання протестів

Уряд Італії направить 500 військовослужбовців до Мілана та пообіцяв "рішучу реакцію держави" після того, як протести переросли в сутички з поліцією, підпали та пограбування.

Про це повідомляє The Guardian.

Влада також готується до нових демонстрацій, запланованих на суботу.

Реклама

Зазначається, що уряд на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні планує якнайшвидше затвердити жорсткіші заходи безпеки. Серед них - розширення можливостей превентивного затримання неповнолітніх, посилення боротьби з молодіжними бандами та заборона зібрань за участю осіб, яких вважають загрозою громадському порядку, повідомляють італійські ЗМІ у вівторок.

Під час заворушень у суботу та неділю молодики в каптурах підпалювали сміттєві баки, грабували магазини й розбивали вітрини, зокрема в районі міланського собору. Поліція затримала 271 людину.

Для розгону агресивних груп поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Уряд також планує посилити покарання за блокування доріг.

Протести в Італії

У різних містах Італії тривають акції протесту проти зростання вартості життя, цін на пальне і податкового тиску. Вони перетворилися на масові заворушення. Найбільших руйнувань зазнав Мілан, де сотні молодих людей у чорному одязі змусили поліцію відступити від саморобних вибухівок, огорож і пляшок.