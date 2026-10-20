У Польщі завершили пошукові роботи, під час яких знайшли останки понад 40 українців

Фахівці планують провести більш детальні ексгумаційні дослідження навесні 2027 року.

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У селі Ласків Люблінського воєводства Польщі завершилися пошукові дослідження, під час яких фахівці виявили групові та одиночні поховання.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Попередні оцінки показують, що на дослідженій території перебувають останки понад 40 людей, зокрема жінок, дітей і чоловіків.

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Учасники експедиції провели шурфування і частково розкрили одне з групових поховань у фінальний день робіт, де знайшли останки восьми осіб. Наприкінці експедиції дослідники запалили лампадки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

Фахівці планують провести ексгумаційні дослідження навесні 2027 року, щоб точніше встановити вік, стать і причини смерті похованих.

Пошукові роботи тривали з 2 до 16 жовтня на замовлення Українського інституту національної пам’яті, а польська сторона надала відповідний дозвіл 31 серпня цього року. Пошуки забезпечувало комунальне підприємство «Доля».

За історичними даними, масове вбивство українців у Ласкові сталося 10 березня 1944 року. Українські та польські історики встановили імена 327 мешканців села, які загинули того року, хоча деякі дослідники оцінюють кількість жертв приблизно у 350 людей. Остаточну кількість загиблих експерти визначать під час подальших досліджень.