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Мінфін залучив ще понад 2 млрд грн від продажу облігацій

На аукціон виставили гривневі ОВДП.

Мінфін залучив ще понад 2 млрд грн від продажу облігацій
Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 2,03 млрд грн за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомила пресслужба міністерства, річні гривневі облігації зі ставкою 15,01% річних принесли бюджету 1,016 млрд грн. Ще 1,014 млрд грн держава отримала від продажу трирічних паперів із дохідністю 16,38% річних.

Загалом від початку цього року вдалося отримати від розміщення облігацій понад 353,40 млрд грн, а з моменту повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 2,38 трлн грн. 

Мінфін додав, що усі залучені кошти від воєнних облігацій спрямовують на фінансування ЗСУ і підтримку економіки.

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