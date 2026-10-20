ВАКС конфіскував 79 вагонів компанії російського бізнесмена Гамзалова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції щодо застосування санкції до російського підприємця та компанії "Інтер Карго Компані".

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"ВАКС стягнув у дохід держави активи, які на праві власності належать товариству та перебувають в опосередкованому володінні підприємця, а саме - 79 залізничних вагонів: 69 напіввагонів 2010–2012 років побудови; 9 глуходонних напіввагонів 2017 року побудови; фітингову платформу 2014 року побудови", – йдеться в повідомленні.

Апеляційна скарга може бути подана учасником справи або його представником до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня проголошення рішення.

Суд не розголошує імені бізнесмена, але 7 жовтня Мін’юст повідомляв про позов щодо застосування санкцій до Станіслава Гамзалова та акціонерного товариства "Інтер Карго Компані". Міністерство просило суд стягнути з підприємця 79 залізничних вагонів.

У січні Мін’юст та ВАКС повідомляли про стягнення в дохід держави 25% акцій "Крюківського вагонобудівного заводу", які належали Гамзалову.